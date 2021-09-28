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Dere içerisindeki ağaçlar sel ve taşkın riskine karşı kesildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Belediye Çevre Temizlik Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinden geçen Çanakçı deresinde temizlik çalışması yapıldı.

TOKAT 28.09.2021, 14:15
Dere içerisindeki ağaçlar sel ve taşkın riskine karşı kesildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Belediye Çevre Temizlik Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinden geçen Çanakçı deresinde temizlik çalışması yapıldı.

Niksar Belediyesi ekipleri, temiz bir çevre için Çanakçı Deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Çanakçı Deresi içerisinde büyüyen ağaçları sel ve taşkın riskine karşı keserken aynı zamanda derede bulunan çeşitli atıkları da toplayarak temizlik yaptı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, dünyayı etkileyen küresel ısınma ile birlikte olası bir taşkın riskinin her zaman olduğunu belirterek; “İlçe merkezinden geçen derenin içerisinde ağaçlar yetişmiş, aşırı yağışlar olması halinde risk teşkil ediyor. İlçemizin kalbinden geçen ve güzellik kaynağı olan Çanakçı Deremizin içerisinde büyüyen ağaçları, sel ve taşkın riskine karşı kesim çalışmalarına başladık. Çanakçı deremizin temizliğini ve bakımını en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

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