Depremzede ailelere gıda desteği

Tokat’ta deprem bölgelerinden gelerek misafir olan veya ev kiralayarak konaklayan depremzedelere erzak kolisi desteği başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Turhal Belediyesi afet bölgelerine yaptığı iş makinesi, AFAD destek personeli, yiyecek yakacak ve elbise yardımlarının yanı sıra ilçede misafir edilen depremzedelere de erzak kolisi ve giyecek desteğinde bulundu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, deprem anından itibaren verilen destekleri ifade ederek, ‘’Depremin sabahı hemen 14 kişilik ekibimizi deprem bölgesine ulaştırdıktan sonra toplamda 35 tır yakacak, giyecek, gıda maddeleri ve 3 iş makinemizi deprem bölgesine ulaştırdık. Bugüne kadar da bölgelerden gelen talepler dahilinde araçlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Şimdi ise şehrimize gelen depremde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimizde misafir ettiğimiz bin 499 kardeşimizle Turhal Belediyesi olarak tek tek ilgilenmeye hallerini hatırlarını sorarak talepleri, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Belediyemize bağlı Hanımeli Kurslarında üretilen iç çamaşırı, pijama takımı, günlük elbise gibi kıyafetleri aynı zamanda içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu gıda kolilerimizi de talepleri dahilinde kendilerine ileterek, depremzede kardeşlerimizle şehrimizi ve aşımızı paylaşıyoruz. Her hangi bir ihtiyacı olan ya da yeni bir ihtiyacı ortaya çıkan tüm misafirlerimiz belediyemiz beyaz masa hattına ulaşarak ihtiyaçlarını bize bildirebilirler” dedi.

Başkan Bekler, psikolojik destek ihtiyacı olan depremzedelere de hizmet verdiklerini belirterek;’’ Belediyemiz bünyesinde uzman psikolog eşleğinde, psikolojik destek almak isteyen misafirlerimiz Psikolojik Danışmanlık Merkezimize başvurabilirler” diye konuştu.