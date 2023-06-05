Depremde hayatını kaybedenler için Yeşilırmak’a saygı çelengi bırakıldı

Tokat’ta depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yeşil ırmağa saygı çelengi bırakıldı.

Tokat’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı çerçevesinde 6 Şubat depremlerin de hayatını kaybeden vatandaşlar için Yeşilırmak’a saygı çelengi bırakıldı. Programa Tokat valisi Numan Hatipoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili İzzet Yılmaz, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve il protokolü katıldı. Çelengi Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili İzzet Yılmaz Yeşilırmak’a bıraktı.

"Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

Tokat’ta bulunan birçok kamu personelinin deprem bölgesinde seferber olduğunu belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremin ardından şehirlerin çevre şartlarına göre inşa edilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Bu anlamda daha öncesinde yaşadığımız deprem tecrübesinden dolayı özellikle kamu binalarımızın çok daha hazırlık olduğu görüldü. 17 Ağustos’ta yaşadığımız depremin akabinde yapılan düzenlemeler her geçen gün çok daha iyi şartlarda binaları ortaya çıkardı. Aynı zamanda yapılması gereken hususlardan bir tanesi çevreyle barışık şehirler inşa etmektir. İnşallah Türkiye yüzyılını ilk kabinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız da açıklamada bulundu. Tüm toplum kesimlerimizin azimet değişimine ihtiyacı vardı. Bizde Tokat olarak gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Deprem bölgesinde birçok kamu görevlimiz yer aldı, başta arama kurtarma birliklerimiz olmak üzere bütün ekiplerimiz seferber oldu. Bu bilinci yönlendirmek hepimizin ortak görevidir. Çevre haftası dolayısıyla andığımız deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bizlerde tekrar bütün sorumlu birimler olarak çevre haftasını faaliyetleri tün yıla yayma çabasında olacağız “dedi.