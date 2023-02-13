Deprem bölgesinde 3 bin 500 kişiye sıcak yemek

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurulan seyyar mutfakta günlük 3 bin 500 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından insani yardım, gıda ve giyecek yardımı yapıldı. Ayrıca Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyyar mutfak ve mobil ekmek fırını kuruldu. 12 kişilik üniversite personelinin görev yaptığı seyyar mutfakta günlük olarak 3 bin 500 kişiye sıcak yemek veriliyor. Gölbaşı Kriz Koordinasyon Merkezi Şehit Özer Salik İlkokulunda yemek dağıtımını gerçekleştiriyor.

TOGÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ AFAMER) koordinasyonunda üniversite öğrencileri, akademik ve idari personelden oluşan AFAMER ekibi de Gaziantep’te görevine devam ediyor. AFAMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Aras’ın başkanlığında oluşturulan ekip ise arama kurtarma faaliyetleri, çadır kurma, gelen yardımların tasnifinde yardım faaliyetinde bulunuyor. AFAD başkanlığı koordinasyonunda görev yapan AFAMER ekibi Mehmetçik ile planlı bir şekilde çalışıyor.