Camide dini bilgiler yarışması

Tokat’ın Reşadiye İlçesinde yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler arasında temel dini bilgiler yarışması düzenlendi.

Reşadiye Müftülüğü tarafından Merkez Camiinde düzenlenen yarışmaya 9 Kur’an kursundan 27 öğrenci katıldı. Öğrencilere ibadet, itikat, siyer, ahlak ve genel kültür konularından 26 soru soruldu. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada Hasanşeyh Belde Cami öğrencileri birinci, Çamlıca Cami öğrencileri ikinci, Merkez Cami öğrencileri üçüncü oldu. Reşadiye İlçe Müftülüğü tarafından 1. olan gruba 200’e, 2. olan gruba 150’er, 3. olan gruba 100’er lira ödül verildi. Yarışmaya katılan fakat dereceye giremeyen öğrencilere ise Reşadiye İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 50’şer TL ödül verildi. Program sonunda hayırsever vatandaşlar tarafından programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Reşadiye İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, yarışmaya giren öğrencileri tebrik ederek, ‘‘Yarışmaya katılan her öğrencimiz gönlümüzün birincisidir. Amacımız burada birlik ve beraberlik oluşturmak. Çocuklarımızın zihninde cami adına, din adına güzel hatıralar bırakabilmektir. Çocuklarımızı vatanına, dinine, devletine ve milletine bağlı, mukaddesatına sahip çıkan insanlar olarak geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızı yarışmaya hazırlayan hocalarımıza, yarışmaya katılan çocuklarımıza, anne-babalarına, yarışmada emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.