Çadır kentleri ısıtmak için hummalı çalışma

Deprem bölgesinde kurulan çadır kentleri ısıtmak için soba üretiminde hummalı çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem afetinin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Tokat’ta deprem bölgesine yapılan gıda, giysi, konteyner ve yakacak yardımının ardından çadır sobası için çalışmalar devam ediyor. Çadırlarda kullanılabilecek pratik soba üreterek 500 adet deprem bölgesine bağışlayan firma devam eden talepleri karşılamaya çalışıyor. Hayırseverler tarafından maliyeti karşılanan çadır sobalarının deprem bölgesine ulaştırılması için üretim seferberliği devam ediyor. İş insanı Ali Çalışkan, depremin ardından bölgeye özel olarak ürettikleri çadır sobaları işçilik almadan maliyetine ürettiklerini kaydetti. Ayakları katlanır olarak dizayn edilen sobaların nakliyede kolaylık sağladığını belirten Çalışkan, deprem bölgesine sobaların yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.