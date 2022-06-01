Bölgenin en büyüğü olacak projede ikinci etap çalışmaları start aldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bölgenin en büyük eğlence alanı olacak Park Vadi’nin ikinci etap çalışmaları başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü ikinci etapta incelemelerde bulundu. Başkan Karagöl, projenin bölgenin en büyük eğlence alanı olacağını belirterek, “Proje içerisinde olimpik yüzme havuzu, aquapark, piknik alanları, göller, karting pisti, koşu, bisiklet yolları, sergi stantları, çim amfi ve çocuk oyun alanları olacak” dedi.

Erbaa’yı farklı kılmak için mücadele verdiklerini dile getiren Başkan Karagöl, “Erbaa’mızın güzide eğlence ve dinlenme yerlerinden biri olan Park Vadi artık yeterli değil. İkinci etabının hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Tamamen belediyemizin kendi imkan ve ekipmanları ile başladığımız ikinci etap projemizde yapılacak birçok tesisin yanı sıra çocuklarımızı da unutmadık. Onlara özel Masal Diyarı Çocuk Eğlence Merkezi’ni projelendirdik. İnanıyorum ki önce Cenab-ı Hakk’ın yardımı, sonra da Erbaalı hemşerilerimin desteği ile bu hizmetimizi en kısa sürede faaliyete geçireceğiz’’ diye konuştu.

“Cumhur İttifakı iradesiyle güzel işler yapılıyor”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise, Erbaa Park Vadi 2. etap çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağını ifade ederek, “Belediye Başkanımız Ertuğrul Karagöl ve belediye kadrolarımızla yerinde incelemelerde bulunduk. Cumhur İttifakı iradesiyle güzel işler yapılıyor, yapılacak. Allah devletimizi var etsin” ifadelerini kullandı.