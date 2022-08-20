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Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası kupa töreni ile sona erdi

Tokat’ta düzenlenen Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası’nın 6. Etap yarışları ödül töreni ile sona erdi.

TOKAT 20.08.2022, 17:17
Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası kupa töreni ile sona erdi

Tokat’ta düzenlenen Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası’nın 6. Etap yarışları ödül töreni ile sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası, Tokat’ta 3 gün sürdü. Genç erkekler, yıldız erkekler, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve minikler kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve il protokolü tarafından dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Şampiyonaya 30 ilden 48 kulüp 260 sporcunun katıldı.

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