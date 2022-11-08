Başkandan Emir’e doğum günü sürprizi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ortaokul öğrencisi Emir’e doğum günü sürprizi yaptı.

Tokat’ta yaşayan Ayşe ve Şükrü Yıldız çiftinin oğulları Selahattin Emir Yıldız’ın 11. yaş günü isteği Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından yerine getirildi. Başkan Eroğlu eşi Hatice Eroğlu ile birlikle aileyi evlerinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Eroğlu ile birlikte pasta kesen Emir farklı bir heyecan yaşadı. Doğum günü hediyelerini Başkan Eroğlu’nun elinden alan Emir, kendisi için güzel bir anı olduğunu söyledi. Başkan Eroğlu, Emir’in annesinin isteği üzerine sürpriz yapmak istediklerini kaydetti.