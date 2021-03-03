Başkan Özcan Taekwondoculara başarılar diledi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 10-16 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo (Turkish Open 2021) turnuvasına katılacak olan takıma başarılar diledi.

Niksar Belediyespor Taekwondo Takımı antrenörü Kurtuluş Yücer ile sporcular Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ı ziyaret ettiler. 10-16 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo (Turkish Open 2021) turnuvasına katılacak olan Niksar Belediyespor Taekwondo Takımı antrenörü Kurtuluş Yücer ile sporcuları Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Niksar Belediyespor Taekwondo Takımı hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, turnuvaya katılacak olan sporculara başarılar diledi. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Özcan; “Niksar Belediyespor Taekwondo Takımımız Antrenörü Kurtuluş Yücer ile 10-16 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo (Turkish Open 2021) turnuvasına katılacak sporcularımızı kabul ettik. Sporcularımıza düzenlenecek olan turnuvada başarılar diliyorum” dedi.