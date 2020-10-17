banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
Belçika’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Belçika’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başkan Özcan; “Niksar’ın tüm kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz”

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDİLEK ÖZCAN, İLÇEDE ENTEGRE SU PROJESİNİN KANALİZASYON AYAĞI OLAN 85 KM’LİK HATTIN YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIKLARINI DUYURDU.

TOKAT 17.10.2020, 08:49
1
Başkan Özcan; “Niksar’ın tüm kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede Entegre Su Projesinin kanalizasyon ayağı olan 85 km’lik hattın yenilenmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, alt yapı problemi olmayan bir Niksar parolasıyla geliştirdikleri Entegre Su Projesi dahilinde kanalizasyon yapım işine başladıklarını söyledi. İlçede bir yandan su isale hatları, yeni depo yapımları devam ederken bir yandan da kanalizasyon yenileme çalışmaları başladı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’ın tüm kanalizasyon hatlarını yenilediklerini belirterek; “Alt yapı problemi olmayan bir Niksar hayalimizi tek tek sahada gerçeğe çeviriyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesine sahip olan Entegre Su Projemizin kanalizasyon ayağı olan 85 km’lik hattın yenilenmesi için çalışmalara başladık. Ana kollektör, taşıyıcı kollektör ve kanalizasyon şebeke hattı olmak üzere yıllardır ilçemizin en büyük sorunu olan kanalizasyon hattımızı yenileme çalışmalarına başladık. Rabbim işlerimizi kazasız bitirmeyi nasip eylesin. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
kapalı
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2