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Başkan Özcan; “Niksar, Karadeniz ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan bir köprü olacak”
Tokat-Niksar duble yol çalışmaları çerçevesinde, ilçe girişinde bulunan Kelkit Çayı üzerine yeni köprü yapım çalışmaları devam ediyor.
TOKAT 16.09.2022, 14:45
Tokat-Niksar duble yol çalışmaları çerçevesinde, ilçe girişinde bulunan Kelkit Çayı üzerine yeni köprü yapım çalışmaları devam ediyor.
Ayak temelleri atılan yeni köprü ile birlikte araç trafiğinde önemli bir sıkıntının ortadan kaldırılacağı kaydedildi.
Yeni köprünün yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Tokat-Niksar duble yol çalışmaları çerçevesinde Niksar ilçe girişinde bulunan Hamidiye Köprüsü yanına yeni bir köprü yapım çalışmaları devam ediyor. 30 Eylül 2022 tarihinde ihaleye çıkacak olan Niksar - Akkuş - Ünye yolunun yapımının tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz Niksar, Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan bir köprü görevi görecek. Niksar’ımıza hayırlı olsun” dedi.
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