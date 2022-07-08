banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı

Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

TOKAT 08.07.2022, 13:46
Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binasında personeli ile bayramlaşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Niksar Belediyesi ailesi olarak, yoğun çalışma tempomuzun ardından bayramda bir nebze olsun nefes alacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice bayramlarda yine buluşmak dileğiyle” dedi.

Başkan Özcan konuşmasının ardından personeli ile tek tek bayramlaştı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu