Başkan Eroğlu’dan çözüm odaklı çalışma

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşların taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, “Bizim görevimiz halkımıza gönülden hizmet etmektir” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erenler Mahallesi 3. sokakta mahalle sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti. Mahalle sakinlerinin doğalgaz gelmesi için çalışma başlatılmasını taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Eroğlu, firması yetkilisini telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Eroğlu, doğalgaz planlanmasına bölgenin dahil edilmesini istedi.

Vatandaşların taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu belirten Başkan Eroğlu; “Ramazan ayında mahallelerimizi ziyaret etmeye, iftar vaktini bekleyen vatandaşlarımızla hasbihal etmeye devam ediyoruz. Bugün Erenler Mahallesi’ndeyiz. İftarı bekleyen çocuklarımızın neşesine eşlik ettik. Büyüklerimizi, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret ederek dualarını aldık. Mahalle ziyaretimiz sırasında Kadriye Bakan teyzemizin isteğini dinledik ve konuyla ilgili doğalgaz firma yetkilisinden bilgi aldık. Bizim görevimiz halkımıza gönülden hizmet etmektir. İnşallah daha güzel bir Tokat’ı inşa etmeye, gönüller almaya devam edeceğiz. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.