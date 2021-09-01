Başkan Eroğlu: “Şehrimiz için durmaksızın çalışıyoruz”

Tokat’ta devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, Tokat için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehirde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Başkan Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte ilk olarak Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi’nde devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede 650 metre uzunluğunda yağmur suyu ve 450 metre uzunluğunda kanalizasyon hat yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Eroğlu, ekiplere kolaylıklar diledi.

Daha sonra Tokat Şehir Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, Şehir Parkı’nın Tokat’ta yeşilin merkezi olacağını belirterek; “Tokat Şehir Parkı’nda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda hanım kardeşlerimizin bir araya gelerek, günlerini, toplantılarını yapabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Yine Şehir Parkı’nda halkımızın dinlenebilmeleri için dekoratif kamelyalar, dinlenme alanları yapıyoruz. Parkımız içerisinde ağaçları, doğayı koruyarak ve ek ağaçlar dikerek bu alanı yeşilin merkezi haline getireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Son olarak Yarahmet Mahallesi Hızarhane Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarını teknik ekibi ve Mahalle Muhtarı Elvan Ergin’le birlikte inceleyen Başkan Eroğlu, bölgedeki esnafları ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.