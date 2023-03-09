Başkan Eroğlu: “Ortak akıl, önce can güvenliği”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, deprem bölgesinde Tokat Belediyesinin çalışmalarının devam edeceğini ve Tokat’ta depreme karşı alınacak tedbirler için imar komisyonunun çalışmalarına başladığını söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremin üzerinden bir ay geçti. Depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Tokat Belediyesinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar her geçen gün deprem koşullarında ihtiyaçların sağlanabilmesi için bir ileri aşamaya taşınıyor.

Çalışmalarla hayat her gün biraz daha normalleşiyor

Bölgede yaptıkları çalışmaları değerlendiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “İlk günden bu yana yaptığımız bütün çalışmalar günün ihtiyaçlarını her gün biraz daha iyi karşılamak şeklinde gerçekleşiyor. Bölgenin inşa ve ihyası sürecinde oradaki kardeşlerimizin geçici barınma olsun, su ve yiyecek, giyecek ihtiyaçları olsun, bu ihtiyaçların karşılanması noktasından bu güne geldiğimizde asla durmaması gereken eğitim konusu olmak üzere süreç her geçen gün bütün kurumlarımızın gayretiyle daha iyi noktalara taşınıyor. Deprem bölgelerimizin yeniden ihyası, imarı ve inşası gerçekleşecek. Devletimizin gücü, milletimizin desteği ilk günden bu yana eksilmeden Gölbaşı’da da kendini gösteriyor. Biliyoruz ki buralardaki çalışmalar tamamlanmadan, kardeşlerimiz huzur içerisinde evinde yaşamaya, esnaflarımız işyerlerinde ticarete, çocuklarımız okullarında eğitime geçmeden bizim de bir yanımız hep eksik olacaktır” dedi. Depremzedelerin psikolojik açıdan rehabilitasyonu için de çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Başta depremzede çocuklarımız olmak üzere depremden etkilenen bütün kardeşlerimiz için kurulan alanlarda rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Hafta sonu çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklarımızla o etkinliklerde buluştuk. Yüzlerinde oluşan küçük gülümsemeler bile bize güç veriyor” dedi.

Yaşanan deprem bir milat olmuştur

Yaşanan depremin şehirlerin imar politikalarında bir milat olacağına dikkat çeken Başkan Eroğlu “Bizler Tokat Belediye Meclisimizde imar komisyonumuzu kurduk. İmar komisyonumuz çalışmalarına başladı. Şehrin imar alanları üzerinde yaptıkları çalışmalarla meclisimize tavsiyelerde bulunacaklar. Çalışmalarımızı bu araştırmaların ve tavsiyelerin ışığında bina edeceğiz. Ortak akıl bu büyük depremin yaşattıkları ile imar alanları açarken, binaları yaparken önce can güvenliği tedbirlerinin alınması şeklinde olacaktır. ” dedi.

Tokat Belediyesi Meclis Üyelerinin Gölbaşı ziyaretiyle yaşanan yıkımı yerinde gördüklerini dile getiren Başkan Eroğlu “ Bir kardeş şehir buluşması oldu. Gölbaşı için yapılabilecek destekler konusunda istişareler gerçekleşti. Ülkemizin en önemli gerçeklerin biri olan deprem gerçeğinin acı sonuçları yerinde görüldü. Şehirlerin dönüşümü önümüzdeki yılların en önemli konularının başında gelecektir. Tedbirleri alacağız, çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.