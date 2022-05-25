Başkan Eroğlu: “İşçimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verdik”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Belediye olarak işçimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verdik. Bugüne kadar en ufak bir aksama yaşatmadık” dedi.

Tokat Belediyesinde örgütlü sendikanın olağan genel kurulu bir düğün salonunda yapıldı. Genel Kurul öncesinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, şehre yapılan hizmetlerde belediye çalışanlarının emeğinin büyük olduğunu ifade ederek “Sizler evinize ekmek götürürken helal kazancı peşinde koşanlarsınız. Tokat Belediyesi olarak işçimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verdik. Bugüne kadar en ufak bir aksama yaşatmadık. Başımız dik bir şekilde 8 yıldır siz değerli kardeşlerimizle görev yaptık. Bir yandan belediyemizi düşünürken bir yandan da emekçi kardeşlerimiz için elimizden gelen bütün destekleri sağlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da desteğimizi sağlamaya devam edecek” dedi.

Yapılan konuşmaların arından genel kurulda seçimlere geçildi.