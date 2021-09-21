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Başkan Eroğlu, iş önlüğü giyip eğe yaptı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, iş önlüğü giyerek atölyede öğrencilerin çalışmalarına eşlik etti.

TOKAT 21.09.2021, 16:31
Başkan Eroğlu, iş önlüğü giyip eğe yaptı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, iş önlüğü giyerek atölyede öğrencilerin çalışmalarına eşlik etti.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Eroğlu, öğrencileri ile bir araya geldi. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu’dan meslek sınıflarında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Eroğlu, öğrencileri ziyaret etti. İş önlüğü giyen Başkan Eroğlu, tesviye atölyesinde demir parçasına eğe ile şekil verdi. Başkan Eroğlu, öğrencilerin atölye faaliyetlerinin yanı sıra güzel işlere de imza attıklarını kaydetti. Öğrencilerin aynı anda farklı alanlarda kullanılmak üzere birçok robot ürettiğine vurgu yapan Başkan Eroğlu, “Bunlardan bazıları tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmekte olan; masa tenisi antrenman robotu, temizlik robotu ve tarımsal ilaçlama robotu. Gençlerimizin maşallahı var. Üreten Türkiye yolunda gençlerimiz kendilerini geliştiriyorlar. Gençlerimizin yapmış olduğu zanaat işleri geleceğe yatırım oluyor. Genç beyinlerimize desteğimiz her zaman tam olacak. Belki de geleceğin bilim adamları buradan çıkacak. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yerli ve milli üretimin destekçisi olacağız” dedi.

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