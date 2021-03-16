Başkan Eroğlu, Covid-19’u atlatarak görevine döndü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Covid-19’u atlatarak bir hafta sonra görevine döndü.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara’da yapacağı ziyaretler öncesi zorunlu olarak Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Başkan Eroğlu, evinde izole oldu. Bir haftalık izole sürecinin ardından Başkan Eroğlu, görevinin başına döndü. Başkan Eroğlu, sosyal medya hesabından ‘Vira Bismillah’ başlığı ile yaptığı paylaşımda “Belediyemizdeyiz, görevimizin başındayız. Kaldığımız yerden, şehrimiz için var gücümüz ile çalışmaya devam. Bu günümüze ulaştıran Rabbime Hamdüsenalar olsun. Bu süreçte arayan mesaj gönderen dualarını eksik etmeyen siz tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” sözlerine yer verdi.