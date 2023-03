Başkan Eroğlu: "Bir evlat, bir kardeş, bir ağabey olarak her zaman emrinize hazırım"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremzedeler ile düzenlenen programda bir araya gelerek, "Bir evlat, bir kardeş, bir ağabey olarak her zaman emrinize hazırım" dedi.

Tokat Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen yıkıcı depremin etkilediği şehirlerden Tokat’a gelerek yurtlarda misafir olarak kalan depremzedelere hafta sonu şehir turu düzenledi. Hafta sonu iki gün boyunca şehir turuna katılan depremzede aileler tur bitiminde Tokat Belediyesi Hıdırlık Tesislerinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bir araya geldi. Depremzede aileleri tek tek masalarında ziyaret eden Başkan Eroğlu, depremzede aileler ile sohbet etti. Çeşitli ikramların yapıldığı programda misafir depremzede ailelere konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin meydana geldiği anlarda Pazarcık ilçesinin Tokat’a yüzlerce kilometre uzakta olmasına rağmen Tokat’ta deprem olmuşçasına hissedildiğini söyledi. İlk günden itibaren başka ülkelerde rastlanamayacak bir yardımlaşma seferberliği gerçekleştirildiğini dile getiren Eyüp Eroğlu’nun “Tokat’taki depremzede misafirlerimiz olarak sizlerin başımızın üzerinde yerleriniz var. Her zaman misafirimizsiniz, ne kadar kalmak isterseniz, ne kadar derseniz, bize ne düşerse her zaman yanınızdayız. Bir evlat, bir kardeş, bir ağabey olarak her zaman emrinize hazırım” sözleri depremzede ailelerin alkışları ile karşılandı.

Depremzedelere ücretiz ulaşım ve su hizmeti

Tokat Belediyesi depremin ardından Tokat’a gelen aileler için şehir içi ulaşımı ve kaldıkları evlerde kullandıkları su hizmetini belediye meclisi kararı ile ücretsiz hale getirmişti. Ayrıca belediye aşevinden her gün 102 aileye günlük olarak yemek ulaşımına ve depremzede ailelerin belediye sosyal marketten ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanmasına devam edildiği öğrenildi. Tokat Belediyesi ekipleri depremin en çok yıkıma neden olduğu yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.