Başkan Eroğlu, Ankara’da gençlerle bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara’da düzenlenen ’Tam Bana Göre Festivali’ne katılan gençlerle bir araya geldi.

Ankara Millet Bahçesinde on binlerce genci buluşturan Tam Bana Göre Festival’de Tokat, Tokat Belediyesinin hazırladığı stantla yerini aldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, festivalin ilk gününde Tokat Belediyesinin ‘Bizim İçin Hayat Tokat’ sloganı ile hazırladığı stantta festivale katılan gençlere Tokat’ın tarihi, el sanatları ve yöresel lezzetlerinin tanıtımını yaptı. Başkan Eroğu, Tokat standına festivale katılan gençlerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ankara’da 5 gün boyunca başta el sanatları olmak üzere Tokat’taki güzellikleri gelen bütün misafirlerle paylaşmak, bir turizm elçisi olarak herkesi Tokat’a davet etmek üzere çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen bu güzel festival için teşekkür ediyoruz. On binlerce genç burada il belediyeleri tarafından hazırlanan stantları geziyorlar. Bizim standımız da yoğun ilgi gören stantlardan bir tanesi. Özellikle yazma üzerine yapılan tahta baskılar çok ilgi görüyor. Gençlere yönelik yaptığımız çalışmaları genç kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Onlar ilgi görüyor. Tokat’ın yöresel lezzetlerinden ikramlarımız genç kardeşlerimiz tarafından beğeni ile karşılanıyor" dedi.

900 Adımda 900 Genç Projesi’ne ödül

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının belediyeler arasında düzenlediği gençler için yapılan projeler yarışmasında Tokat Belediyesinin gerçekleştirdiği ‘900 Adımda 900 Genç Projesi’ ödüle layık görüldü. Tokat’ın tanıtımın yanında bir başka güzelliğin ise kazandıkları ödül olduğunu belirten Başkan Eroğlu “İki yıl önce başlattığımız 900 Adımda 900 Genç projemiz ödüle layık görüldü. Ülkemizin 81 ilinden 900 gencimizi Tokat’ımızda misafir ederek 900 Adımda 900 yıllık tarihine bir yolculuk yaptırıyoruz. Hem Tokat’a gelen misafir genç kardeşlerimiz Tokat’ın tarihini tanıyorlar hem de misafirlerimizin Tokatlı genç kardeşlerimizle buluştuğu güzel bir etkinlik oluyor. Bu projemizin verimli bir çalışma olarak Tokat’ımıza ve gençlerimize katkı sağlamasının ve ödülle taçlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ödül takdiminin Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ekim ayı sonunda düzenlenecek programda yapılacağı öğrenildi.