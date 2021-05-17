Tokat Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, Pandemi döneminde esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, “Kapanma sürecinde esnaf tamiri mümkün olmayan yaralar aldı” dedi.

Tokat Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, yazılı olarak yaptığı açıklamada Pandemi dolayısı ile iş yeleri kapalı olan esnaflar zor günler geçirdiğini kaydetti. Pandemi boyunca işletmesi kapalı olan esnafa yeterli maddi yardımın yapılmadığını ileri süren Başkan Çelik, “Kapanma sürecinde esnaf tamiri mümkün olmayan yaralar aldı. Pandeminin bir yıldır kontrol altına alınamamasında, yeterince aşılamanın yapılamamasında, üç beş tane gariban esnafın sorumluluğu varmış gibi bir yıldır bu bedeli o insanların üzerine fatura etmek nedir? Binlerce kişilik törenler, organizasyonlar yapmak, binlerce insanın konakladığı lüks otelleri, kapalı ortam AVM’leri açıp, bahçeli lokantaları, çay ocaklarını, kafe ve spor salonlarını kapatmak, karşılığında hiçbir ciddi yardım yapmamak ve helalleşmeye kalkmak hangi aklın vicdanın ürünü ve mahsulüdür? Bu işin buraya gelmesinde birçok kurumun ve duyarsız insanların sorumluluğu olmasına rağmen, faturayı hiçbir hatası olmayan gariban esnafa yüklemek nedir? Yöneticilerimizi acilen yanlışlarından dönmeye ve yaşanan mağduriyetlerden dolayı ticaret insanlarının geçen süre ile ilgili mağduriyetlerini gidermeye ve desteklemeye çağırıyoruz. Aksi takdirde bu işin vebali hesabı ve faturası çok ağır olur” ifadelerine yer verdi.