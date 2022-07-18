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Balçığa saplanan inek itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

TOKAT 18.07.2022, 16:57
Balçığa saplanan inek itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi’nde Kelkit Çayı kenarındaki alanda otlayan inek bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Halat yardımı ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı.

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