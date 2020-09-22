Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
TURHAL BELEDİYE BAŞKANI İLKER BEKLER BAĞIŞ KAPSAMINDA TÜRK KIZILAY’I TOKAT ŞUBE BAŞKANI FARUK DELEN İLE PROTOKOL İMZALADI.
Tokat’ın Turhal ilçesinde belediye aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı yapıldı.
Türk Kızılay’ı Genel Merkezi tarafından tıra yüklenen 1 ton 800 kilogram adak kurban eti bağışı Turhal Belediyesi Aşevine teslim edildi. Kurban etleri aşevi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler bağış kapsamında Türk Kızılay’ı Tokat Şube Başkanı Faruk Delen ile protokol imzaladı. Turhal Belediyesi olarak geçim standartları geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlara hizmetlerinin devam ettiğini ifade ederek, “ Aşevimize et ve kuru gıda olarak sundukları imkanlardan dolayı Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum ‘’Devlet Millet El Ele’’ bütünlüğünün güzel bir örneği oldu tekrardan Türk Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum. Köklü ve çok değerli bir kurumumuz olan Türk Kızılay’ı ile yaptığımız protokolle Turhal’ımızın her noktasında yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Kurumlarımız ile uyum içinde, güzel ve örnek çalışmalar sergilemeye gayret ediyoruz” dedi.
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