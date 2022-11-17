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Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi gölette bulundu
Tokat’ın Niksar ilçesinde sabah evde olmadığı fark edilen yaşlı adamın cesedi gölette bulundu.
TOKAT 17.11.2022, 13:15
Tokat’ın Niksar ilçesinde sabah evde olmadığı fark edilen yaşlı adamın cesedi gölette bulundu.
Edinilen bilgiye göre Niksar’a bağlı Sorhun köyünde ikamet eden 89 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Koç’un evde olmadığını fark eden yakınları yaşlı adamı aramaya başladı. Yapılan aramada yaşlı adamın cansız bedeni Sorhun köyü sulama göletinde bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.