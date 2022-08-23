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Alpu barajına 100 bin sazan bırakıldı

Tokat’ta balıklandırma çalışmaları çerçevesinde 100 bin yavru sezon Alpu barajına bırakıldı.

TOKAT 23.08.2022, 20:24
Alpu barajına 100 bin sazan bırakıldı

Tokat’ta balıklandırma çalışmaları çerçevesinde 100 bin yavru sezon Alpu barajına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynakları ve ürünlerinin korunarak, sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan ’Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Tokat Sulusaray ilçesinde bulunan Alpu Barajına 100 bin sazan balığı bırakıldı. Programa ilçe tarım müdürlüğü personeli ve Sulusaray kaymakamı Oğuzhan Öztürk’ün katılımları ile gerçekleştirildi. Sulusaray kaymakamı Oğuzhan Öztürk sazanları suya bıraktı.

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