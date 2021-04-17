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Ağaçta mahsur kaldı, itfaiye erini görünce kaçtı

Tokat’ta ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinden korkarak kaçtı.

TOKAT 17.04.2021, 13:27
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Ağaçta mahsur kaldı, itfaiye erini görünce kaçtı

Tokat’ta ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinden korkarak kaçtı.

Tokat Sanayi Sitesi keresteciler blokta tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için yangın merdiveni ile müdahalede bulundu. Bu esnada itfaiye erinden korkan kedi mahsur kaldığı ağaçtan inmeye başladı. Ağacın dalından gövdesine doğru inen kedi, ikinci kez yapılan kurtarma çabasında da kaçmaya devam etti. Korku ile ağacın gövdesinden yere atlayan kedi hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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