Aç kalan tilkiyi ekmek ve çorbayla beslediler

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi ekmekle ve çorbayla besledi.

Reşadiye ilçe merkezi kaplıca tesislerinin olduğu bölgeye dağlık alandan inen tilki vatandaşların ilgi odağı oldu. Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkiye vatandaşlar ekmek ve çorba verdi. İnsanlara birkaç metre mesafeye kadar yaklaşan tilki verilen yiyecekleri yedi. Yöre sakinlerinden Nuri Demirhan, yüksek kesimlere kar yağdığı için yem bulmakta zorlanarak şehir merkezine inen tilkiyi beslediklerini belirterek, “Tilki kaplıca tesislerinin olduğu alanda dolaşıyor. Mescitlin önüne gelerek yattı. Biraz yaklaştığımızda kaçıyor. Ama buralarda sanki evcil bir hayvan gibi” dedi.