5. Tokat Sempozyumu başladı

Tokat’ta 5’incisi düzenlenen sempozyum 200’den fazla bilim insanının katılımıyla başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü. Tokat Valiliği, TOGÜ ve Tokat Belediyesi işbirliğinde düzenlene sempozyumun açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından sempozyuma katılan araştırmacıların kentin tarihine ışık tutacağını belirten Rektör Şahin, "Tokat, köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip şehirlerinden birisi. Bu anlamda kentin geçmişine ve bugününe ait az bilinen ya da bilinmeyen pek çok özelliğini araştırmacılar değerli bildirileriyle gün yüzüne çıkaracaklar" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise konuşmasında Tokat’ın yetiştirdiği değerlere dikkat çekti. Tokat’ın 1073’ten bugüne Türk İslam hakimiyetiyle yoğrulmuş, hiç düşman işgali dahi görmemiş bir şehir olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Bizim böylesine bir şehirde daha geçmişi ihya etmek gibi çok önemli bir vazifemiz var. Geldiğimiz andan itibaren bizden önceki yapılanların da belki devamı şeklinde geçmişin ihyası için gayretler içerisinde olduk. Ecdadın bize bıraktığı o mirasları ortaya çıkartmaya çalışırken hem insanımızı, hem şehrimizi hem medeniyetimizi birbiriyle beraber asla ayrılmayan bir parça görerek inşa etmenin gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise Tokat’ın ilmiye sınıfında yetişmiş olan insanıyla öne çıktığını belirterek, "Ülkemizin belki çözmemiz gereken en önemli meselelerinden birisi biz tarihi yapıyoruz ama tarihi kayıt altına alamıyoruz. Yani Anadolu’da ailelerin büyük bir kısmı 3 veya 5 kuşak öncesiyle ilgili çok bilgiye sahip değillerdir. Ama bunun olduğu merkezler var. Onun dışında genel olarak yetersiz kalmakta. Bu da geleceği inşa noktasında çok büyük sorunlarla karşılaşmamıza yol açmaktadır. Bu şehirleşmekten bir yere kök salmaya kadar pek çok unsuru etkileyen en önemli unsurlardan birisi haline geliyor. Bu anlamda da üniversitelerimizin yapacakları bu çalışmalar, özellikle şehirler üzerine yapılacak bu çalışmalar kadim medeniyetimizin geleceğe çok daha sağlam bir şekilde ilerlemesi için büyük bir önem taşımaktadır. Sempozyum ve bunun gibi çalışmalara biz valilik olarak, belediyemizle birlikte mümkün olduğunca destek vermek için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.