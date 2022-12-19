4O yıl sonra ev hayali gerçek oldu

Tokat’ta 40 yıllardır ev hayalini kuran Ahmet Durmuş, TOKİ konut kura çekimlerinde ev sahibi olma heyecanı yaşadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Tokat’ta yapılacak olan 1 bin 500 konutun kura çekimleri yapıldı. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında kura çekimi, noter eşliğinde düzenlendi. 1 bin 500 konut için toplam 30 bin 125 başvuru yapıldı. Tokat protokolünün katılımı ile şehit, gazi aileleri ile kent merkezine yapılacak olan 687 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekilişine yoğun katılım oldu. Salona sığmayanlar kültür merkezi bahçesinde kurulan ekrandan çekilişini izledi. Kura çekimlerinde yıllardır ev hayali kuran Ahmet Durmuş (60), “40 yıl oldu evleneli evim olsun istiyordum. Başvuru yaptım çıktı. Kurada duyunca çok heyecanlandım. Daha kimseye haber vermedim. Sürpriz yapmak istiyorum” dedi.

Tokat’ta İlk Evim İlk İşyerim Sosyal Konut Projesi dahilinde ayıca Artova, Erbaa, Pazar, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinin kura çekimi yapıldı.