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30 Yıllık salıncak özlemi böyle mutluluğa dönüştü

Rize’nin Ayder yaylasında sökülen salıncakların benzeri Tokat’ın Çakraz yaylasında kuruldu, 30 yıldır salıncak özlemi duyan doğuştan engelli vatandaşın özlemi mutluluğa dönüştü.

TOKAT 02.09.2021, 12:54
30 Yıllık salıncak özlemi böyle mutluluğa dönüştü

Rize’nin Ayder yaylasında sökülen salıncakların benzeri Tokat’ın Çakraz yaylasında kuruldu, 30 yıldır salıncak özlemi duyan doğuştan engelli vatandaşın özlemi mutluluğa dönüştü.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Çakraz yaylasında Rize’nin Ayder yaylasında kurulup daha sonra sökülen salıncakların benzeri kuruldu. İlçede yaşayan 47 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Yücel Çakır bunu duyunca soluğu, arkadaşlarının da yardımı ile yaylada aldı. Son 30 yıldır salıncağa binip eğlenemeyen Çakır’ın özlemi bir anda mutluluğa dönüştü. Eğlenirken attığı kahkahalarda mutluluğunun ispatı oldu.

Yürüme engelli Yücel Çakır kendisine yardımcı olan arkadaşlarına teşekkür edip, “Arkadaşın vasıtasıyla Çakraz yaylasına geldik. Bu güzelliği gördüm yapandan Allah razı olsun. 30 sene önceki çocukluğumuzdaki anılarımı yaşattılar. Bu güzel salıncak, nasıl desem köylerde tahtalı kurardık, yani bütün anılarım gözümün önüne geldi. Bütün bu durumu yaşatan arkadaşıma çok çok teşekkür ederim. Çocukluk desem yeterlimi! Yani çocukluğuma dair ne varsa aklıma geldi.” dedi.

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