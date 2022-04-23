23 Nisan’da 200 öğrenciden oluşan koro alkış topladı

Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 200 öğrenciden oluşan koro alkış topladı.

Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlamalarda minik öğrenciler gönüllerince eğlendi. Halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda yaklaşık 200 öğrenciden oluşan koro alkış topladı. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

23 Nisan kutlamalarına Tokat Valisi Ozan Balcı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon ve 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.