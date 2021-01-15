Son Dakika
10 gündür ilçede korona vakası görülmedi
Tokat’ta 5 bin 600 nüfuslu Yeşilyurt ilçesinde 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmadığı bildirildi.
TOKAT 15.01.2021, 16:32
2
Tokat’ta 5 bin 600 nüfuslu Yeşilyurt ilçesinde 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmadığı bildirildi.Yeşilyurt Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada korona virüs vaka sayısının 0’a düştüğü açıklandı. Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, tarafından yapılan açıklamada son 10 gündür ilçede pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “ Kıymetli hemşerilerim son 10 gündür ilçemizde pozitif vaka sayısı sıfır olup bugün itibariyle ilçemiz merkez ve köylerinde aktif hastamız ve karantinası devam eden hastamız bulunmamaktadır. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim. Alınan tüm kararlar bizler için. Bu başarıyı elde etmemizde başrolü oynayan sağlık çalışanlarımıza, polisimize, jandarmamıza, zabıtamıza, filyasyon ekiplerimize, özel güvenlik görevlilerimize ve en önemlisi kurallara uyan Yeşilyurtlu vatandaşlarımıza teşekkür ederim."
3°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü