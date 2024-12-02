Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X’te yılın son kampanyası başladı. T10X’i yıl boyu farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturan Togg, aralık ayında da cazip seçenekleri tüketicilerin ilgisine sunuyor. Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10X V2 için 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade seçeneğini ya da T10X V1 için 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade seçeneğini değerlendirebilecek. Kurumsal müşteriler ise T10X V2 için 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay seçeneğinin yanı sıra %1.49 faizli 24 ay, %2.19 faizli 36 ay ve 2.49 faizli 48 ay vade imkanından da yararlanabilecek. Kurumsal müşteriler aynı faiz ve vade seçeneklerini dilerlerse 600 bin TL kredi imkanı sunulan T10X V1 için de kullanabilecek.

Kurumsal müşterilere 1.500.000 TL’ye kadar finansman desteği

Togg, yılın son kampanyasında kurumsal müşterileri için ticari finansman desteğinin kapsamını da genişletti. Buna göre anlaşmalı bankalarda T10X için geçerli 1.500.000 TL krediye %2.80 faizli 36 ay veya %2.97 faizli 48 ay seçeneği sunulacak.