Temel Gıda Ürünlerine Yerinde İnceleme

19-20 Kasım 2024 tarihlerinde su ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin üretim ve dağıtım süreçlerinde eş zamanlı denetim yapıldığını duyuran Bakanlık, bu süreçte ticaret müfettişlerinin üretici, dağıtıcı ve perakendeci firmaları yerinde incelediğini açıkladı. İnceleme sonuçlarına göre, idari ve mali yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Asgari Ücret Spekülasyonlarına Önlem

Henüz 2025 yılı asgari ücret rakamı açıklanmamış olmasına rağmen, bazı işletmelerin artış beklentisini fiyatlara yansıtmaya çalıştığına dikkat çeken Bakanlık, bu tür girişimlerin yakından takip edildiğini belirtti. Fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı yasal işlem yapılacağı ve cezaların artırılacağı açıklandı.

11 Ayda 15 Milyon Ürün Denetlendi

2024 yılı boyunca yapılan denetimlerde, 334 binden fazla işletme ve 15 milyonu aşkın ürün incelendi. Bu denetimlerde 194 binden fazla aykırılık tespit edildi ve 442 milyon lira ceza kesildi. Ayrıca Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 362 milyon lira ceza tahsil edildi.

2025’te Cezalar Artıyor

Bakanlık, fahiş fiyat artışında tespit edilen aykırılıklara yönelik cezaların, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artırılarak uygulanacağını duyurdu. Stokçuluk yapan firmalara ise 12 milyon liraya kadar cezalar verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kararlılık Mesajı

Bakanlık, adil ticaret düzeninin sağlanması için çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdüreceğini ve denetimlerin tüm sektörlere genişletilebileceğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın haklarını koruma kararlılığımız sürecek” ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığı’nın bu denetim ve cezalarla hem vatandaşları korumayı hem de iyi niyetli işletmecilerin haklarını gözetmeyi hedeflediği ifade edildi.