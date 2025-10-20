Sektör Bazlı Denetimler ve Uygulanan Cezalar

Otomotiv, stokçuluk, emlak ve kuyum sektörü:

94 bin 256 kişi ve firma incelendi.

4 bin 101 kişi ve firmaya 773,7 milyon lira ceza kesildi.

Fahiş fiyat uygulamalarında 254,5 milyon lira, emlak sektöründe 86,4 milyon lira, otomotiv sektöründe 88,7 milyon lira, kuyum sektöründe 19 milyon lira ceza uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü:

25 bin 462 kişi ve firma denetlendi.

1.650 kişi ve firmaya toplam 491,8 milyon lira ceza kesildi.

Tüketici sözleşmeleri alanında 266,5 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalarda 188,7 milyon lira, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi alanında 36,5 milyon lira ceza uygulandı.

Ticaret İl Müdürlükleri:

306 bin 756 firma denetlendi.

Aykırılık tespit edilen 66 bin 447 firmaya toplam 833,8 milyon lira ceza kesildi.

Eylül ayında ise 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlendi; 8 bin 158 firmaya 78,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

En Yoğun Denetim Yapılan Şehirler

İstanbul: 7,7 milyon ürün denetlendi; 155 bin 152 ürün için 562,3 milyon lira ceza uygulandı.

Ankara: 4,5 milyon ürün denetlendi.

Antalya: 3,9 milyon ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu’nun Cezaları

Rekabet Kurumu da 2025’in ilk 9 ayında 191 firmaya 7,6 milyar lira ceza uyguladı. Ceza kesilen sektörler arasında gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya ön plana çıktı.

Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu denetimleri, hem tüketiciyi koruma hem de piyasada adil rekabet ortamını sağlama amacıyla devam ediyor.