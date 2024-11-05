Türk Hava Yolları, KAP'a yaptığı bildirimde küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen uçuş ağı sayesinde büyüme kat ederek yılın üçüncü çeyreğinde arz edilen koltuk kilometre ile ifade edilen yolcu kapasitesini yüzde 5,4 artırdığını duyurdu. Temmuz-Eylül 2024 döneminde Türk Hava Yolları'nın toplam geliri 2023 yılının aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4,9 artarak, 6,6 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin etkisiyle 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış göstererek, 911 milyon dolar oldu.



Hava taşımacılığında dünya üçüncüsü

Turkish Cargo, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,8 artırarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) eylül ayı verilerine göre yüzde 5,7 pazar payı ile dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu. Üçüncü çeyrekte toplam yolcu ve kargo gelirinin yaklaşık 4,9 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, yılın ilk dokuz ayında THY'nin Türkiye'ye kazandırdığı toplam ihracat tutarı ise 12,9 milyar dolar olarak kayıtlara ulaştı.

Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı, motor problemleri ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle esas faaliyet kârı, Temmuz-Eylül 2024 döneminde 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ortaklığın operasyonal nakit oluşturma gücünü gösteren FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) ise 2,3 milyar dolar düzeyinde oldu. Aynı dönemde FAVKÖK marjı yüzde 35,2'ye ulaşarak hem tarihi ortalamasının hem de emsallerinin üzerinde kaydedildi.



Envanterdeki uçak sayısı 467 oldu

100. yıl stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk dokuz ayında filosunu yıllık oranda yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 467'ye çıkarttı. Filosunu genişletirken uçak finansmanında uyguladığı çeşitlendirme stratejisi ile finansman maliyetini ve kur risklerini en aza indirmeyi hedefleyen Türk Hava Yolları, üçüncü çeyrekte 3 adet Airbus A350 uçağı için Çin Yuanı ile borçlanarak bu döviz cinsinde Çin anakarası dışında ilk kez finansman sağlayan hava yolu oldu. Aynı dönemde yakıt verimliliği yüksek 2 adet A321-Neo uçağının finansmanı için ilk kez sürdürülebilirlik bağlantılı kredi kullanan THY, böylece sürdürülebilir finansman alanında da yer edindi.

THY, Airline Economics tarafından üç ayrı finansman ödülüne lâyık görülmüştü.