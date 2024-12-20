Şam ve Halep Biletleri Satışta

THY, Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarını resmi uçuş rotalarına eklerken, bilet satışlarını hem internet sitesi hem de mobil uygulamaları üzerinden başlattı. Uçuşların kısa süre içinde başlaması planlanırken, kesin tarihler yakında açıklanacak.

13 Yıl Sonra Birleşen Rotalar

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında askıya alınan uçuşlar, bölgedeki istikrarın sağlanmasıyla yeniden gündeme geldi. THY’nin bu hamlesi, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.

Havacılıkta Yeni Ufuklar

Dünya genelinde en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi olan THY, rotalarına yeniden Şam ve Halep’i ekleyerek küresel liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu adım, hem Suriye’deki yolculara yeniden seyahat kolaylığı sunacak hem de bölgesel turizm ve ekonomik faaliyetlere ivme kazandıracak.

Türk Hava Yolları'nın, tarihî ve kültürel bağları bulunan bu iki önemli destinasyona yeniden uçmaya başlaması, bölge halkı ve uluslararası seyahat için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gözler, THY’nin bu rotalarda sunacağı kaliteli hizmet ve açacağı yeni fırsatlarda!