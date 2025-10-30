“Futbolun Kutsal Çizgileri Menfaat Oyun Alanı Değildir”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun itibarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

“Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir.” ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, son günlerde bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığına dair ciddi bulguların federasyona ulaştığını söyledi.

“Futbolun kutsal çizgileri birilerinin menfaat oyun alanı değildir. Hakemlik onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır.” dedi.

TFF Etik ve Disiplin Kurulları Soruşturmayı Yürütüyor

Federasyonun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun konuyu tüm detaylarıyla araştırdığını belirten Hacıosmanoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları, hangi kademede olursa olsun, ilgili talimatlara göre yaptırıma tabi tutulacaktır. Yasal ve yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

TFF Başkanı, yürütülen adli soruşturmalara da tam destek verdiklerini vurgulayarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

“Temiz Futbol Mücadelesi Asla Geri Adım Atmayacak”

Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendi çıkarları için kullanan kesimleri de eleştiren Hacıosmanoğlu, temiz futbol mücadelesini “bir hesaplaşma değil, vicdan ve adaletin mücadelesi” olarak nitelendirdi.

“Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin.” dedi.

“Görevini Layığıyla Yapan Hakemlerin Arkasındayız”

Hacıosmanoğlu, görevini onuruyla sürdüren hakemlere de destek mesajı vererek, “Bu düzen içinde emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Tüm futbol ailemizi temiz futbol mücadelemize ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TFF’den “Temiz Futbol” Çağrısı

TFF Başkanı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulamayacağız. Hedefimiz; daha adil, daha şeffaf ve daha güçlü bir futbol geleceği inşa etmektir.”