TÜRKİYE’NİN ONLINE MARKETİ GÖNDER, 22 İLDE SERVİSE BAŞLADI

Son dönemin önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen online market alışverişini, özel deneyimler ve kampanyalarla tüketiciye sunan GÖNDER, geliştirdiği fark yaratan çözümlerle ülke ekonomisine değer katmayı amaçlıyor. GÖNDER, gelişmiş kurye ağıyla da bölgesel istihdama katkı sağlıyor. Perakende sektörünün DNA’larına hâkim, engin tecrübesi ve isabetli ön görüleri ile market anlayışına farklı ve etkili çözümler geliştiren HML Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karamollaoğlu, GÖNDER ile sundukları hizmetleri, değer önerilerini ve sektörün geleceğine yönelik tespitlerini paylaştı.

TANER KARAMOLLAOĞLU: “Uygulamayı hayata geçirmek için epey bir süre bekledik, dersimize iyi çalıştık, pazarın eksikliklerini ve ihtiyaçlarını iyi biliyoruz ve bugün yaygın ağımızla sahadayız.”

50 YILI AŞAN İŞ TECRÜBESİNE SAHİP

GÖNDER’in ilk olarak online market siparişi ile müşterilerinin karşısına çıktığını belirten Karamollaoğlu, Ağustos ayından itibaren birçok ilçede devreye alacakları yemek ve çarşı mağazaları gibi yeni hizmetlerle, hedeflenen yapısına kavuşacağını söyledi. Türkiye perakende sektörünün duayen isimlerinden Taner Karamollaoğlu, 50 yılı aşan iş tecrübesiyle hayata geçirdiği yeni girişimi GÖNDER’in oluşum sürecini anlatırken, kariyerindeki dönüm noktalarına da değindi: “İlk iş hayatıma 24 yaşında Unilever’de alt kademelerde başladım, 22 yıldan uzun süre görevde kaldım. Unilever’de uzun yıllar satış direktörlüğü görevinin ardından yönetim kurulu üyeliğine yükseldim ve bu noktada emekli oldum. O dönem BİM yeni bir şirketti. Teklif üzerine BİM’de 2 yıl kadar Genel Müdürlük görevini üstlendim. Sayın Sabri Ülker’in daveti üzerine Ülker Ailesi ile tanıştım, Yıldız Holding’de Tüketici Grubu Başkanı olarak İcra Kurulu üyeliği ve Yıldız Holding iştiraki olan birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendim. Her biri bana farklı tecrübeler kazandırdı. Bugün, GÖNDER ile bambaşka bir heyecanın içindeyim.”

GÖNDER KÜÇÜK ESNAFI DESTEKLİYOR

GÖNDER ile halihazırda pazarda bulunan yapılardan ayrışmak, hizmet yelpazesini genişleterek fark yaratmak arzusunda olduklarına değinen Taner Karamollaoğlu, “Uygulamayı hayata geçirmek için epey bir süre bekledik, dersimize iyi çalıştık, pazarın eksikliklerini ve ihtiyaçlarını iyi biliyoruz ve bugün yaygın ağımızla sahadayız” dedi. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyüme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Taner Karamollaoğlu, mevcut yatırımcılarının yanında yeni yatırımcılarla da görüşmeye devam ettiklerini belirtti. Genel prensiplerinin borçlanma ile değil, yatırımlarla büyüme yönünde olduğuna değinen Karamollaoğlu, “GÖNDER’i kısa sürede, ülkemizin ve dünyanın önemli girişimlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni reklam kampanyamızda Rapçi Ramiz ile çalıştık. Çok sevilen “Rest (Gönder Gelsin)” şarkısını GÖNDER için yeniden yorumladığı, keyifli, enerjik bir reklam filmine imza attık. Olumlu geri bildirimler alıyoruz” şeklinde konuştu.

MARKA TESCİLİ 2013’TE YAPILDI

Hayatı kolaylaştırmak için tasarlanan GÖNDER’in, marka tescili ve proje temellerinin 2013 yılında atıldığını özellikle vurgulayan Karamollaoğlu, “2013 yılında GÖNDER tescilini yaptık. 2017 yılında İstanbul Anadolu Yakası’nda pilot uygulamasını hayata geçirdik. Uzun süren test aşamalarının ardından bugün çok daha güçlü olarak Türkiye’nin şu an 22 ilinde hizmet vermeye başladık. Yıl sonuna kadar tüm Türkiye’ye aktif olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.