TÜRKİYE, MARKA ŞEHİRLERİYLE ATAĞA GEÇECEK

Dünyada yeni bir dönem başlıyor ve yatırım kavramı da diğer pek çok kavram gibi kabuk değiştiriyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bu değişimi iyi takip etmediğimiz ve dünya çapında doğru bir yatırım ağı kuramadığımız sürece maalesef doğrudan yatırımlar konusunda eksi hanemiz, milli sermaye stokumuzdaki erimeyi de tetikleyecek” diyerek, bu noktada Türkiye’yi dünyanın yatırım pazarı haline getirme mantığını benimsemenin ve dünya çapında yaygın bir yatırım ağı kurmanın önemine dikkat çekti.

“TÜRKİYE DAHA ÇOK YATIRIM ÇEKMELİ”

Türkiye’nin marka şehirlerini yapılandırma hedefiyle yola çıkan MÜSİAD, ‘Şehirleri, Özgün Değerleri İle Kalkındırma’ projesinin önemli başlıklarını ve nasıl bir yol haritası ile ilerlenmesi gerektiğini Conrad İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaştı. Toplantıda, Türkiye’nin son yıllarda bilhassa doğrudan dış yatırımlar konusunda kan kaybettiğini vurgulayan Abdurrahman Kaan, “Her ne kadar 2020 yılı tüm dünyada yatırımları kilitlese de yeniden açılan ekonomik faaliyetler ve ticaret maalesef gelişmekte olan ülkelere doğru kayarken; Türkiye bundan gerektiğince nasibini alamıyor.

Küresel doğrudan yatırımların yüzde 70’i gelişmekte olan ülkelere gitti. Asya’ya doğrudan yatırımlar yaklaşık 476 milyar dolar olurken; Çin, 163 milyar dolar ile dünyanın en fazla doğrudan yatırım çeken ülkesi oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bu yılın başında 2020 yılının yatırım envanterini yayınladı. Bu kadar bu çaplı bir düşüş, en son 1990 yılında görülmüştü. Yatırımlar tüm dünya genelinde yüzde 42 azalarak 1.5 trilyon dolardan, 859 milyar dolara düştü. Ancak 2020’nin sonlarından itibaren ve 2021 yılı içinde yatırım gelişmekte olan ülkelere doğru hacmini artırdı.

Türkiye’yi ‘Batı Asya’ bölgesinde kabul eden UNCTAD’ın verilerine göre bu bölgeye yapılan yatırımlar, yüzde 24 gerileyerek 21 milyar dolar oldu. Türkiye’ye yapılan yatırımlar ise 2019’a göre yüzde 19 düşüş kaydetti ve maalesef son geldiği nokta, 2020’de 6.8 milyar dolar oldu. Bu yılın son aylarında ise maalesef eksi değerleri görmekteyiz. Yani yatırımcıların ciddi oranda ülkemizden çekilmesini seyretmekteyiz. En büyük iki yatırımdan ilki, Londra merkezli yatırım şirketleri Metric Capital Partners ve yerel ortağı Afendis Capital Partners’ın yönettiği, bir başka yatırım firması Yamma Investments’ın yaptığı yatırımdı. Diğer büyük yatırım ise kamuoyunda da oldukça konuşulan, Katar’ın Borsa İstanbul’dan yüzde 10 hisse satın almasıydı” yorumunda bulundu.