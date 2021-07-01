TÜRKİYE DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARINDA AVRUPA’DA BÜYÜME LİDERİ

ARAŞTIRMA-HABER: MELİKE KOÇAK

AdEx Benchmark tarafından yapılan araştırmada, tüm dünyada etkili olan Covid-19’un etkisiyle 2020 yılında Avrupa’daki dijital reklam yatırımlarının yüzde 6,3 artarak 69 milyar Euro’ya ulaştığı belirlendi. Raporda, Türkiye’nin dijital reklam yatırımlarında yüzde 34,8 oranla en fazla büyüme kaydeden ülke olduğu ortaya çıktı. 25-27 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen Interact Konferansı’nda açıklanan rapor, 15 yıldan beri, 28 ülke pazarını kapsayan Avrupa’da reklam yatırımları için bir rehber özelliği taşıyor. Araştırma, dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

2020 DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI

Türkiye’nin de dahil olduğu 28 ülkeyi kapsayan rapor, 2020 yılında 7 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Türkiye yüzde 34,8 ile en fazla büyüme gösteren ülke olurken reklam yatırımları açısından Avrupa’nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, İsviçre oldu. Rapora göre 3 ülkenin (Belçika, İspanya, Belarus) dijital reklam yatırımlarında düşüş yaşandı. COVID-19 salgınının şiddetine ve ardından gelen ekonomik krize rağmen, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi dijital reklam yatırımın en büyük olduğu ülkelerde dengeli büyümeler yaşanırken Almanya yüzde 10,4’lük bir büyüme gerçekleştirdi. IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa’daki ülkeler arasında en gerilerde yer alıyor. Bu da Türkiye’de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini gösteriyor” dedi.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME SOSYAL MEDYA VE VİDEODA

E-ticaretin büyümesi, küçük işletmeler ve 2020 yılının ikinci yarısında reklam verenlerin yatırımlarına devam etmesi ile sosyal medya ve video tüm kanallarda en güçlü büyümeyi kaydetti. Sosyal medya yüzde 15,9 büyüme gösterirken, video yüzde 16,3 büyüdü. Türkiye sosyal medyada yüzde 44,8, görüntülü reklamda yüzde 33,8 büyüme ile Avrupa’da en çok büyüme kaydeden ülke oldu. Videoda ise yüzde 52,1 büyüme ile Rusya’nın ardından 2. büyüyen pazar olurken video payında Avrupa’da ilk 10 içinde yer aldı. Avrupa’da arama reklamcılığı yüzde 7,9, display (görüntülü) reklamcılık ise yüzde 9,1 büyüme kaydetti. Avrupa’da ilan ve satış ortaklığı (affiliate) alanında sadece 8 ülke (Türkiye, Sırbistan, Uktayna, Bulgaristan, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Romanya) büyüme gösterirken Türkiye yüzde 23, 3 büyüme ile yine ilk sırada yer aldı.

E-ticaretin büyümesi, küçük işletmeler ve 2020 yılının ikinci yarısında reklam verenlerin yatırımlarına devam etmesi ile sosyal medya ve video tüm kanallarda en güçlü büyümeyi kaydetti. Sosyal medya yüzde 15,9 büyüme gösterirken, video yüzde 16,3 büyüdü. Türkiye sosyal medyada yüzde 44,8, görüntülü reklamda yüzde 33,8 büyüme ile Avrupa’da en çok büyüme kaydeden ülke oldu.

2020’DE DİJİTAL SES VERİLERİ DE MEVCUT

Rapora göre dijital ses pazarı, dijital reklamcılık pazarının yüzde 1’in biraz altında kalmasına rağmen, toplam 500 milyon €’luk bir değeri temsil ediyor. Raporda ilk kez dijital ses rakamları da yer aldı. IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand sonuçları şöyle yorumladı: “Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020’de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, COVID-19’un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021’de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz.” Sonuçları değerlendiren IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp, “Dijital reklamcılık 2020’de kötü bir yıl geçirmedi, sadece kötü bir çeyrek geçirdi.4. çeyrekte çift haneli büyümeden önce, 3. çeyrekte hızlı bir toparlanmanın başladığını gördük. Kapanma döneminde özellikle video aracılığıyla markalaşmada hızlı bir artış gerçekleşti.2020, insanların tüketim şeklini ve şirketlerin çalışma şeklini değiştiren, hızlı ilerleyen uzun vadeli sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açan bir yıl oldu. Bu durum dijital reklamcılık için verimli bir zemin sağlarken sektörün 2021’de büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz” dedi.