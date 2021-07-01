MEHMET REIS: “TÜRKİYE’DE FAZLA KİLOLU VE OBEZİTELİ BİREYLERİN SAYISI ARTIYOR”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından en son yayınlanan raporda Türkiye’nin yüzde 32 oran ile Avrupa’da yetişkin nüfusta obezitenin en yüksek olduğu ülke olduğunu belirtti. Obezitenin, 21. yüzyılın en önemli ve yaygın sağlık sorunlarından biri olarak görüldüğüne işaret eden Mehmet Reis, “Dünya genelindeki obezite sıklığı 1975’ten bu yana hızlı bir artışla 3 katına çıktı. Çalışmalar, COVID-19 pandemisinin tüm dünyada obezite oranlarında ciddi bir artışa neden olacağını gösteriyor. Pandeminin ortaya çıkardığı stres ve kaygı, evde geçirilen zamanın artması, bu sürecin getirdiği sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve tedaviye ulaşımdaki güçlükler gibi faktörler obezite oranlarında artış açısından büyük risk oluşturuyor. Obezite, diyabet, hipertansiyon, kan yağlarında yükseklik, koroner kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalıkları, kanser riskinde artma, uykuda solunum düzensizliği, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, kısırlık, depresyon ve eklem sorunları gibi pek çok ciddi sağlık sorununa yol açıyor. Yapılan çalışmalar, obeziteli bireylerin COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma ve COVID-19 hastalığını daha ağır geçirme riskinin de normal kilolu bireylere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

“TÜRKİYE, ŞEKER HASTALIĞINDA DA İLK SIRADA”

Obezitenin nedenleri arasında aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yetersizliği ile sigara ve alkol kullanımının yer aldığını söyleyen Mehmet Reis, “Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, fizyolojik, nörolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden oluyor. Yaşamı kolaylaştıran ve enerji harcamayı engelleyen teknolojik ilerlemeler, beslenmenin bir sanayi haline gelmesi, daha dayanıklı ve daha ucuz ürünler elde etmek için doğal yaşamda yeri olmayan besin katkılarının kullanılmaya başlanması ile hazır gıda tüketiminde artış ve hızlı beslenme tarzı, dünyadaki obezite sıklığındaki artıştan sorumlu tutulan başlıca faktörler. Dünya Obezite Gözlemevi verilerine göre Avrupa’da obezite oranı en yüksek olan Türkiye şeker hastalığında da ilk sırada yer alıyor” diye konuştu.

Kadınlarda obez olarak değerlendirilen oran yüzde 32 civarındayken, erkeklerde bu oranın yüzde 21 düzeyinde olduğunu ifade eden Mehmet Reis, “Türkiye’de yapılan çalışmalar çocuk ve gençlerin yüzde 10-25’inin fazla kilolu ve obez olduğunu gösteriyor. Pandemi sürecinde evde ekran karşısında uzun saatler geçiren çocuklar hareketsiz kalmaları ve beslenme alışkanlıklarının değişimiyle hızlı kilo aldılar. Dünya nüfusunun 2 milyardan fazlası aşırı kilolu ya da obez olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de de dünyada olduğu gibi pandemi döneminden sonra obezite oranlarının arttığını görüyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 670 milyonu obez olmak üzere 2 milyar insan aşırı beslenme kaynaklı sağlık sorunları yaşarken, 690 milyonu aç olmak üzere tahmini 2.1 milyar insan güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemediği için yaşam mücadelesi veriyor. Obezitenin önlenmesinde toplumdaki farkındalığın arttırılmasının ve bebeklikten erişkinliğe sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsetilmesinin öncelikli hedefler olması gerekir” şeklinde konuştu.

“REİS BAKLİYAT KÖYÜ PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Mehmet Reis, sözlerini şöyle sürdürdü: “40 yıldır ülkemizde tarım sektöründe hizmet veren bir şirketin yönetimi olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle sürdürülebilir tarım ve gıdanın geleceği için küresel iklim değişikliği ile mücadele edilmesini istiyoruz. Orman, toprak ve suyun, yerli ve yerel tohumların kıymetinin bilinmesini, israf ve geri dönüşümün öneminin kavranmasını hedefliyoruz. Ayrıca çok önem verdiğimiz obezite ile mücadelede farklı projelerle çocuklarımıza ata tohumlarından doğal şartlarda üretilen bitkisel ürünleri sevdirmeyi ve sağlıklı beslenmelerini amaçlıyoruz. Bunun için 2020 yılında ‘Reis Bakliyat Köyü’ projesini gerçekleştirdik. Geleneksel sofra kültürümüzün ve değerlerimizin korunması adına çalışıyoruz. Toplum olarak obezite konusunda toplumsal bir mücadele verilerek, yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili doğru bilgilendirilmeli, fiziksel aktiviteye teşvik edilmeli. Obezite sorunu devam ettiği sürece Reis ailesi olarak, öncülüğünü yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemini, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de, her platformda gündeme taşıyacağız.”