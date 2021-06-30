Lojistik dosyasında bu ay: HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI

DOSYA HABER: HARUN REŞİT TIĞLI

GLOBAL LOJİSTİK VE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Taşınması gereken malların nakliyatını ‘havayolu’ üzerinden sağlayan hava kargo taşımacılığının en önemli avantajlarının başında hızlı işlem süresi yer alıyor. Bu taşımacılık modelinde kargo, kısa bir zaman diliminde dünyanın her yerinde istenilen adrese ulaştırılabiliyor. Özellikle hassas yüklerin taşınmasında büyük avantaj sağlayan hava kargo taşımacılığı, güvenilir oluşundan dolayı da oldukça fazla tercih edilen bir taşımacılık şekli. Bu ayki lojistik dosyamızda, hava kargo taşımacılığı konusunda uzman görüşleri ile bu konuda hizmet veren firmalarla özel röportaj ve haber çalışmalarına yer verdik. Lojistik sektöründe hizmet veren firmaların önemli bir bölümünün yurtdışında global anlamda yatırımları bulunuyor. Firmaların bazıları da yaptıkları şirket evlilikleriyle global dünyaya açılma başarısını gösteriyorlar. Dosyamızda global lojistik ve şirket birleşmeleri konusu da yer alıyor.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ - ATİLLA YILDIZTEKİN

Lojistik şirketlerinin aynı iş alanında birleşerek ölçek büyütmelerini veya farklı iş alanında stratejik ortaklık kurarak hizmet yelpazelerini genişletmelerini öneriyorum. Bu kriz bir fırsat. Geçerli ekonomik paketler şirket birleşmelerinde birçok avantajı beraberinde getiriyor.”

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI - GÜLŞEN YEŞİLDAĞ

Terminaller arası en hızlı taşıma şekli olan hava kargo taşımacılığı, bu nedenle kargonun ulaştırılmasında zamanın kritik olduğu durumlarda yapılıyor. Taşıma şekli diğer taşıma şekillerinden daha emniyetli ve güvenilir.”

COVID-19 SALGININDA HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE ARTAN E-TİCARET UYGULAMALARI - DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAÇTI ŞEN

"Salgın süreciyle e-ticaretin faydalarını keşfeden tüketicilerin, gelecekte de alışverişleri için internete girmeye devam edecekleri tahmin ediliyor. Dolayısıyla e-ticaret, hava kargo endüstrisine yeni bir ekonomik büyüme sağlarken, bu endüstrinin bugünü ve geleceği olarak görülüyor."

LİMA LOJİSTİK, AVRUPA HAVAYOLU TRAFİĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiği İtalya Milano ofisleriyle Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlayan Lima Lojistik, yüzde 100 yerli sermayeli firma olarak lojistikte küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şirket, katma değerli havayolu servisleriyle İtalyaTürkiye ve Türkiye-Avrupa hava kargo trafiğini çift yönlü olarak hızlandırıyor.

ÇELEBI HAVA SERVISI KARGO DIREKTÖRÜ HAYRI GÜNTEL:

“ANA ODAĞIMIZ; SÜRDÜRÜLEBİLİR, EMNİYETLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETMEK”

Çelebi Hava Servisi Kargo Direktörü Hayri Güntel, “Çelebi Hava Servisi olarak ana odağımız sürdürülebilir, emniyetli ve kaliteli hizmet üretmek. Bu hususta 62 yıllık heyecanımızı ilk günkü gibi taşıyoruz” dedi.

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞINDA E-TİCARET STRATEJİLERİ - PROF. DR. ERHAN BÜTÜN

"E-ticaret anlayışının dünya çapında yaygınlaşması ile hava kargo taşımacılığında e-ticaret stratejilerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Bu durum, öncelikle sektördeki paydaşların, ancak hava kargo operasyonlarının dijitalleştirilmesine öncelik vermeleri ile mümkün olabilir."

KARGOTUR GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN VAPURCU:

“MÜŞTERİLERİMİZE HIZLI VE GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER SAĞLIYORUZ”

Kargotur Genel Müdürü Doğan Vapurcu, “Kargotur olarak müşterilerimizle 7/24 iletişim sağlayarak onlara en kısa sürede geri dönüş yapıyoruz. Yurtdışı network’lerimiz aracılığıyla yurtdışı teslimatlarda hızlı ve güvenilir çözümler sağlıyoruz” diye konuştu.

MERCEDES-BENZ’DEN AYTAŞ LOJİSTİK’E 2 ADET AROCS 3353 S TESLİMATI

ANADOLU ISUZU’DAN OKAN COŞKUN MEŞRUBAT’A 25 ADET ‘NPR 3D KAMYON’ TESLİMATI

SKYAIR’İN AFRİKA ATAĞI

SKYAIR, Afrika’da Liberya ve Burkina Faso’da müşterisinin işlettiği maden tesislerine Türkiye, Hindistan, Çin, Avustralya, ABD ve Kanada’dan farklı ölçü ve ağırlıktaki yüklerin taşıma işini başarıyla gerçekleştirdi. Taşıma işlemi 6 aylık süre zarfında özel kargo charter uçuşlarla gerçekleştirildi.

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK DOSYASI EKOVİTRİN TEMMUZ SAYISINDA. OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!