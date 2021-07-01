BOMAKSAN 2020 YILINDA YÜZDE 100 BÜYÜDÜ

35yıldır endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine yönelik çözümler üreten Bomaksan’ın Genel Müdürü R. Bora Boysan, sektörün büyüme rakamlarını değerlendirerek, gelecek hedef ve beklentilerini paylaştı. 2020 yılında pandemiyle birlikte; ticari ve kamusal alanların iç ortam hava kalitesi iyileştirme sektörünün Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir büyüklüğe ve globalde ev tipi hava temizleme cihazlarıyla 10 milyar dolarlık ekonomiye ulaştığını dile getiren Boysan, devam eden pandemiyle birlikte sektörün büyümesini sürdüreceğini, Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünler ve ihracat rakamlarıyla Bomaksan’ın da bu büyümenin içinde olacağını aktardı. Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni nesil filtrasyon teknolojili temiz hava dolabı BOA AIR’i geliştirdiklerini ve 4 ay gibi kısa sürede 10 ülkeye 1,5 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştirdiklerini belirten R. Bora Boysan, “Bomaksan olarak bir önceki yıla oranla yüzde 100 büyüdük. 2020 yılında elde ettiğimiz büyümemizi güçlü Ar-Ge’mize ve ihtiyaçların odağında ürettiğimiz temiz hava dolabı teknolojilerimize borçluyuz. Ayrıca büyümemizde pandemiyle birlikte temiz hava dolaplarına artan talep de etkili oldu. 2021 yılında şirket büyümemizi sürdürerek sektörün büyümesine olan katkımızı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

“SEGMENTİN YURTDIŞI SATIŞLARIMIZDAKİ ORANI YÜZDE 50 OLDU”

“İnsanların hayatına değer kattığımız ürünlerimizle gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oldukça başarılı rakamlara imza attık” diyen Boysan, “Havalandırma virüs ve bakterilere karşı en iyi önlemlerden biri. Özellikle pencere açmanın mümkün olmadığı plazalarda veya hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde en iyi çözüm hava temizleme cihazları. Profesyonel hava temizleme cihazlarına tüm dünyanın ihtiyacının daha da arttığı bu dönemde, profesyonel hava temizleme segmentinin yurt dışı satışlarımızdaki oranı yüzde 50 oldu. Her geçen gün ciromuzda artan payı ile Ar-Ge yatırımlarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz’’ şeklinde konuştu.

“İHRACATIN CİRODAKİ PAYI 2021’DE YÜZDE 75 OLACAK”

Almanya, İsrail, Benelux ülkeleri, Slovenya, Romanya, Ukrayna ve Libya gibi ülkeler olmak üzere hali hazırda 19 ülkeye ihracatlarının bulunduğunu belirten Boysan, “AB Ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve ABD gibi ülkeleri de ihracat ağımıza katmayı, 2020 yılında ciromuzun yüzde 70’ini karşıladığımız ihracat payımızı, 2021 yılında yeni fabrika yatırımımızla birlikte yüzde 75’lere çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

“CİRODAKİ AR-GE PAYI YIL SONUNDA YÜZDE 50 ARTACAK”

Boysan sözlerini şöyle tamamladı: “Elde ettiğimiz başarılı satış rakamları ve hedeflerimizin yanı sıra insan hayatına değer katan ve insanları virüsten koruyan bir teknolojiye hayat vermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarımızı da her geçen gün artırıyoruz. Ar-Ge’nin ciromuzdaki payını her geçen gün büyütüyoruz. Bu oranı da yüzde 40 artırarak yıl sonunda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”