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İAÜ ‘Harmanlanmış Öğrenme Modeli’ne geçiyor
İstanbul Aydın Üniversitesi, ʻHarmanlanmış Öğrenme Modeli’ne geçiyor. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, hayata geçirilen yenilikleri ve uzaktan eğitim modelini Ekovitrin’e anlattı.
Temmuz 2020 07.07.2020, 17:49
2005
İstanbul Aydın Üniversitesi, ʻyüz yüze eğitim ortamının çevrimiçi öğrenme ortamı ve dijital araçlarla pedagojik olarak entegrasyonunu sağlamak’ amacıyla ʻHarmanlanmış Öğrenme Modeli’ne geçiyor.
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|51
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|44
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|32
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|32
|44
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|42
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|37
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|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
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|32
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|18. Eskişehirspor
|32
|12
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|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
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|5. M. United
|33
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|33
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|33
|36
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|33
|31
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|33
|28
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|33
|27
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|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
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|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
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|38
|15. Deportivo Alaves
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|35
|16. Eibar
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|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
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