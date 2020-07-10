GÖDDE: 'Türk Savunma Sanayiini Almanya'da çok iyi konuma getireceğiz'

Gödde Group Kurucu Ortağı Necat Çelik, temel hedeflerinin Türkiye’de istihdama katkı sağlayarak oluşturdukları Ar-Ge ekibiyle Türkiye’nin silah sanayiindeki gücünü Avrupa’ya kanıtlamak olduğunu söyledi. Gödde Group’un Türk mühendisleri tarafından yüksek kalite standartlarında ürettiği ve zorlu testlerden başarıyla geçen silahların, Almanya Polis Özel Birimi tarafından sipariş edildiğini belirten Necat Çelik, Almanya’nın en değerli ve güvenilir kurumlarından biri olan Askeri Özel Birimi’ne de Türkiye’de üretilen silahları tanıtarak sipariş talepleri aldıklarını kaydetti. Necat Çelik, Gödde Group olarak yenilikçi ve sağlamlığını belgelerle ispat ettikleri silahları, devletlerin polis ve askeri teşkilatları ve özel kurumlara ihraç ederek Türkiye’nin gücünü kanıtlamayı hedeflediklerini ifade etti.

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