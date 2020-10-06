Vali Erin Telabyad’da yapılan çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekâtı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad’da bağlı Siluk ve Hamam Türkmen beldelerini ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi.

Bölgedeki temaslarına Akçakale’ye yeni atanan Kaymakam Oltan Bayraktar’a hayırlı olsun ziyareti ile başlayan Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte sınırın karşı tarafına geçerek, Telabyad’da yapılan çalışmaları denetledi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) birimlerince bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erin, bölge halkından esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla görüşerek, talep ve sıkıntılarını dinledi. Telabyad’ın büyük beldelerinden Siluk ve Hamam Türkmen’de sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Suriye vatandaşlarının evlerine de konuk oldu. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinleyen Vali Erin, sağlık merkezleri ve okulları da ziyaret ederek, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Telabyad’da yeni yapılan emniyet merkezi, Mahalli Meclis binası ve SUDKOM binalarında incelemelerde bulunan Vali Erin’e, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo da eşlik etti.