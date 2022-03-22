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Tekvandocu ev hanımları kanserle mücadele için saçlarını bağışladı

Güncel 22.03.2022, 12:56
Tekvandocu ev hanımları kanserle mücadele için saçlarını bağışladı
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın tekvandocuları, kanserle mücadele edenler için başlatılan "Saçım saçın olsun" kampanyasına saç bağışı yaparak, farkındalık oluşturdu.