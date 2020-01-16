Yeni düzenlemeyle 100 bin firma e-fatura sistemine geçecek

Türkiye’de e-Dönüşüm’ün öncü firmalarından TÜRKKEP’in 2019 yılı performansını değerlendiren TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, şirketin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyümeye devam ettiğini vurguladı. Nevruz, “TÜRKKEP olarak bu yıl bayi kanalında cirosal olarak yüzde 65’e, toplamda ise yüzde 40’a varan bir büyüme gerçekleştirdik. 170 binden fazla KEP hesap kullanıcısına ulaştık. Bugün Anadolu da dahil olmak üzere Türkiye genelinde toplam 200’e yakın TÜRKKEP Başvuru Merkezimiz bulunuyor ve yaklaşık 650 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde istihdam sayımızı 800’e; büyümemizi de yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörü de değerlendiren Nevruz, “Sektörümüz bir önceki yıl yüzde 25 büyüdü. Toplamda 500 bine yakın KEP hesabına ulaşıldı. Asıl büyüme katma değerli hizmetler sayesinde yüzde 200’ün üzerinde büyüme sağlanan KEP ileti trafiğinde yaşandı. Bu yılı yüzde 25 oranında büyümeyle, 500 binin üzerinde KEP hesabıyla tamamlamayı öngörüyoruz. Trafik rakamlarında ise yine minimum yüzde 100 büyüme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

E-Dönüşüm ile tasarruf edin

1 Ocak 2020 itibariyle işletmelerde e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv’e geçiş zorunluluğunun başlayacağının altını çizen Nevruz, “Yeni yıl beraberinde mali uygulamalarda da değişiklikler getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv zorunluluğu getiriliyor. Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren iş yaşamını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile tasarrufların artması, kayıt dışılığın engellenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda uzun süreler saklanmasının önü açılıyor. Bu düzenlemeyle kağıt tasarrufuna katkı sağlanacak ve saklanması gereken veriler elektronik ortamda güvenli bir şekilde tutulacak. Verilerin elektronik ortamda saklanmasıyla kargo ve arşivleme masrafları da kısılacak. e-Fatura işlemlerinin yaygınlaşmasıyla önümüzdeki dönemde daha öngörülebilir bir ticari ortamda hareket edilebilecek” diye konuştu.

Nevruz, “Ciro sınırının 5 milyon TL’ye inmesiyle beraber toplamda 100 bin firmanın bu sisteme geçmesini bekliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza özel çözümler sunarak şirketlerin dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ilk özel kurumu olarak şimdiye kadar üzerimize aldığımız sorumlulukları yerine getirdik. Şirketlere hem zamandan tasarruf sağladık hem de giderlerini düşürdük. Önümüzdeki dönemde de yeni ürünlerimiz ile şirketleri dönüştürmeye ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.